مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع نجم ريال مدريد

يبحث مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة التقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب "teamtalk" فإن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، يبحث فكرة تعزيز صفوفه الدفاعية من خلال صفقة كبيرة من صفوف ريال مدريد، عبر التعاقد مع المدافع السابق لنادي بايرن ميونخ.



وتأتي هذه الأنباء، بعد معلومات سابقة أكدت رغبة يونايتد في الحصول على خدمات الألماني أنطونيو روديغر مدافع النادي الملكي أيضًا. ورصد الفريق الإنجليزي 40 مليون يورو للحصول على خدمات ألابا.



ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة تين هاغ، لتعزيز خط دفاعه تحضيرًا للموسم الجديد، خلال صفقة جديدة من ريال مدريد، بعد الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كاسيميرو في الصيف الماضي، فيما قالت مصادر أخرى إن الميرنغي لا يمانع التخلي عن نجم كبير للعام الثاني على التوالي لصالح الشياطين الحمر.



ومنذ وصوله إلى ريال مدريد قبل موسمين، خاض ألابا مع النادي الملكي 85 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، ليفرض نفسه بوصفه أحد أبرز اللاعبين في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر / فلسطين اونلاين