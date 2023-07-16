حمد: المقاومة في الضفة تفاجئ الاحتلال بأماكن غير متوقعة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إنّ المقاومة بالضفة الغربية تستمر في مفاجئة الاحتلال بأماكن غير متوقعة، وتثبت مع كل عمل مقاوم أنها مستمرة وبثبات وتقدم.

وأوضحت حمد في تصريح صحفي اليوم الأحد أن العمل المقاوم في الضفة الغربية ينطلق كرد فعل على الجرائم الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون ليلا ونهارا، كهدم البيوت والتنكيل والقتل وتدنيس المقدسات واقتحام المدن وعربدة المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذا العنف الذي يمارسه الاحتلال هو جريمة حرب، وانتهاك لكافة الأعراف الدولية، ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته.

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم الأحد، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عمـليـة تقوع وهو الأسير المحرر عمار النجار (26 عاماً) من مدينة الخليل، ويعد أحد نشطاء حركة حماس، والذي كان قد نشر قبل ساعات من تنفيذ عمليته البطولية صورة لمقاتل ملثم من كتائب القسام كتب عليها "ومنهم من ينتظر" مروسة بشعار كتائب القسام.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا صباح اليوم، قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

وذكرت أن العملية ضربة طبيعية لعدو مجرم لا يحترم الإنسانية، ويمارس مجازره دون أي اعتبار للقيم والمبادئ والأعراف الدولية والقانونية، ولا تزال مجزرة جنين الأخيرة لعنة تطارده.

المصدر / فلسطين أون لاين