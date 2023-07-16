دعوات للاشتباك مع الاحتلال والتصدي لمداهمته منزل منفذ عملية تقوع

انطلقت دعوات شبابية اليوم الأحد للتوجه إلى منطقة "أبو كتيلا" بمحافظة الخليل، والاشتباك مع قوات الاحتلال، والتصدي لمداهمة منزل منفذ عملية تقوع الأسير المحرر عمار النجار (26 عاماً).

واقتحمت قوات الاحتلال منزل النجار في الخليل، بعد وقتٍ قصير من اعتقاله في بيت لحم، واستدعت والده وأشقاه وزوجته وقامت باحتجازهم في مركز تحقيق "عتصيون" شمال الخليل.

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عمــليــة تقوع وهو الأسير المحرر عمار النجار، أحد أعضاء حركة حماس، والذي كان قد نشر قبل ساعات من تنفيذ عمليته البطولية صورة لمقاتل ملثم من كتائب القسام كتب عليها "ومنهم من ينتظر" مروسة بشعار كتائب القسام.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا صباح اليوم، قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

وذكرت حماس أن العملية ضربة طبيعية لعدو مجرم لا يحترم الإنسانية، ويمارس مجازره دون أي اعتبار للقيم والمبادئ والأعراف الدولية والقانونية، ولا تزال مجزرة جنين الأخيرة لعنة تطارده.

المصدر / فلسطين أون لاين