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أجهزة السلطة تختطف المطارد عيد حمامرة من جنين

16 يوليو 2023 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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اختطفت أجهزة السلطة المطارد للاحتلال، المقاوم في "كتيبة جبع" الأسير المحرر عيد حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين، وذلك بعد عصر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر أمن بلباس مدني اختطفوا المقاوم  حمامرة من جبع، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتتعرض جبع منذ عدة أيام لحملة مداهمات واقتحامات واسعة من قبل أجهزة السلطة، وتستهدف اعتقال المقاومين والنشطاء في البلدة.

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يذكر أن اختطاف حمامرة جاء في إطار حملة تشنها أجهزة السلطة ضد المقاومين للاحتلال في محافظات الضفة الغربية.

وفي الثالث من الشهر الجاري اختطفت أجهزة السلطة المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة، قرب طوباس شمال الضفة الغربية، عندما كانا في طريقهما لإسناد المقاومين في مخيم جنين خلال العدوان الأخير عليه.

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وقد اختطفت السلطة مصعب اشتية برفقة المطارد عميد طبيلة من وسط نابلس في 19 أيلول/ سبتمبر 2022، ورفضت الإفراج عنهما رغم المطالبات الجماهيرية والفصائلية والحقوقية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتيبة جبع #جنين_تقاوم #اعتقال المطارد عيد حمامرة

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