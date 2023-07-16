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بالصور تشييع جثمان القسامي علي الدغل في غزة

16 يوليو 2023 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير غفيرة في مدينة غزة ظهر اليوم الأحد جثمان المقاوم في كتائب الشهيد عز الدين القسام علي الدغل، والذي توفي إثر ماس كهربائي مساء أمس السبت.

وشارك في التشييع عناصر من كتائب القسام، والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة الشرقية، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد التابعين بحي الدرج.

وزفّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إلى العلا المجاهد القسامي/ علي عمر حلمي الدغل (29 عامًا) من مسجد "سعد بن معاذ" في حي الدرج بغزة، والذي تُوفي أمس السبت، إثر ماس كهربائي داخل منزله.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدًا".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويُسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصًا لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويُحسن عزاءهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كتائب القسام #الشهيد علي الدغل

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