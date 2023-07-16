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رام الله.. قرار قضائي بالإفراج عن الزميل الصحفي عقيل عواودة

16 يوليو 2023 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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أصدرت محكمة صلح رام الله ظهر اليوم قراراً بالإفراج عن الزميل الصحفي عقيل عواودة مقابل تقديم كفالة عدلية بقيمة 3 ألاف دينار أردني.

ويأتي قرار المحكمة بعد رفضها طلبا من قبل النيابة العامة برام الله طلبت فيه تمديد توقيف عواودة لمدة 15 يوما.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن طلب النيابة العامة تضمن توجيه ثلاثة تهم لعواودة وهي: نشر معلومات تثير النعرات العنصرية، والذم الواقع على السلطة، واطالة اللسان على الرئيس.

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وأوضحت المجموعة أن المحكمة وضمن صلاحياتها الرقابية وبعد الاطلاع على ملف التحقيق قررت الافراج عن الصحفي عواودة.

وكانت قوة من مخابرات السلطة اعتقلت الزميل عواودة من مقر عمله في مدينة رام الله مساء الخميس الفائت عقب انتقاده تصريح الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة التي ادعى فيها عدم وجود اعتقالات سياسية بالضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #الاعتقال السياسي #الصحفي عقيل عواودة

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