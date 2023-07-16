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نائبة أمريكية: (إسرائيل) "دولة عنصرية" وحل الدولتين "بعيد المنال"

16 يوليو 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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وصفت النائبة الأميركية براميلا جايابال، (إسرائيل) بأنها "دولة عنصرية"، مؤكدة "وجود معارضة منظمة ضد النقاد التقدميين للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

وقالت جايابال في ندوة لها خلال مؤتمر سنوي في شيكاغو، "بصفتي شخصاً نزل إلى الشوارع وشارك في الكثير من المظاهرات، أريد منكم أن تعلموا أننا نكافح من أجل توضيح أن (إسرائيل) هي دولة عنصرية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والاستقلال، وأن حلم حل الدولتين يبتعد عنا ويصبح بعيد المنال".

انتقدت جايابال سابقا ضم (إسرائيل) لأراضي الضفة الغربية، ودعت "الكونغرس إلى جعل المساعدات العسكرية لـ(إسرائيل) مشروطة في حال استمرت في استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".

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وتأتي تصريحات النائبة الأميركية بالتزامن مع تصريحات مماثلة لنواب ديموقراطيين هم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وجمال بومان، وكوري بوش، أكدوا جميعاً أنهم لن يحضروا خطاب هرتسوغ احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية.

المصدر / وكالات
#انتقاد أمريكي #إسرائيل عنصرية

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