وظيفة شاغرة في جمعية أرض الانسان الخيرية الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الخيرية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وفقا لما يلي :

- عدد (1) وظيفة أخصائي/ة نطق:

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة عامين.

- مكان الوظيفة: مركز خانيونس

- الراتب المخصص: (1938 شيكل) شهرياً

شروط التسجيل

- شهادة الدبلوم المهني في علاج النطق واللغة أو أي درجة علمية متقدمة من جامعة معترف بها

- خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في التقييم، التشخيص، العلاج والمساعدة في الوقاية من الاضطرابات المتعلقة بالنطق، اللغة، التواصل المعرفي، الصوت، البلع، التغذية وطلاقة اللسان (لن يعتمد التطوع).

- تقديم الإرشاد للأفراد وعائلاتهم فيما يتعلق باضطرابات التواصل

- كفاءة في كتابة التقارير المهنية

- التخطيط والتنفيذ لجلسات التدريب العلاجية في علاج النطق عند الأطفال بناء على احتياجاتهم وخطط الفريق.

- أن يتمتع المتقدم/ة بمهارات التواصل والعمل بروح الفريق بكافة الظروف.

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أية جهة حكومية أو رسمية وطنية او أجنبية بأية صفة.

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة قبل استلامها أن ينفذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية الذاتية والمهنية والصحية.

- لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

- يشترط أن يكون المتقدم/ة للوظيفة من سكان المحافظات الوسطى أو الجنوبية.

تَتَبِع جمعية أرض الإنسان سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السلوك الذي لا يتوافق مع أهداف وغايات الجمعية، بما في ذلك الاستغلال والتحرش أو الاعتداء الجنسي، وإساءة استخدام السلطة، والتمييز. كما تلتزم جمعية أرض الانسان بمبادئ صارمة لحماية الطفل. وبالتالي، سيخضع جميع المرشحين المختارين لفحوصات مرجعية وخلفية جادةً، ومن المتوقع أن يلتزموا بهذه المعايير والمبادئ لأقصى درجة.

تلتزم جمعية أرض الانسان بالتنوع والإدماج في قوتها العاملة، وتشجع جميع المرشحين، بغض النظر عن الجنس والجنسية والخلفيات الدينية والعرقية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، على التقدم للانضمام إلى العمل بالجمعية

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة للتسجيل عبر رابط طلب تقديم الوظائف:

https://ardelinsan.ps/en/job-application

- المطلوب إرفاق المستندات الثبوتية التالية على الرابط: السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (إرفاق صورة عن عقود العمل)

- ينتهى التسجيل بتاريخ 19/7/2023