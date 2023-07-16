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مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بالرملة

16 يوليو 2023 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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قُتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة بالداخل المحتل بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن القتيل هو الشاب حسام جمعة الزبارقة.

وكان قد قُتل 13 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتُكبت في عدة بلدات داخل أراضي الـ48 منذ مطلع الشهر الجاري، كان آخرهم الشاب علاء مرعي وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس، الخميس الماضي.

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وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية الآن، 117 قتيلا، وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.

وشهد شهر حزيران/ يونيو الماضي ازديادا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه إلى 25 قتيلا خلال 30 يوما.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #الرملة #جرائم القتل في الداخل

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