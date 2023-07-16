إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

اندلعت بعد ظهر اليوم الأحد مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت وسط مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال المواجهات الشديدة التي شهدها وسط بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 10 مواطنين أصيبوا بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانياً خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيت لحم.

وحاصرت قوات الاحتلال مسجد الرباط وسط بيت لحم، وطالبت عبر مكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه.

تزامن ذلك، مع فرض جيش الاحتلال حصاراً مشدداً على مدينة بيت لحم، واغلاق مداخل بلدات وقرى في المحافظة، بحثًا عن منفذي عملية تقوع.

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وأغلقت قوات الاحتلال طريق بلدة جناتا، وحاجز الكونتينر شرق بيت لحم بشكل كامل، واقتحمت بلدة الخضر حيث نصبت حواجز تفتيش على مداخل قرى جورة الشمعة وأم سلمونة ووادي النيص.

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واستنفرت قوات الاحتلال جنودها في المنطقة، وأجرت عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

ويشهد حاجز تقوع مواجهات مستمرة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، التي تستخدمه للتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.

وأقام الاحتلال نحو 18 حاجزاً في بيت لحم، تقطع أوصال المحافظة وتحاصر العديد من القرى والبلدات فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين