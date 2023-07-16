"مؤتمر شباب فلسطين" يدعو لتفعيل دور الشباب في العمل الوطني

دعا المؤتمر الوطني لشباب فلسطين، اليوم الأحد، في اختتام أعماله إلى تفعيل دور الشباب وتمكينهم في كافة مجالات العمل الوطني الفلسطيني.

وأكد المؤتمر في بيانه اليوم الأحد، وأصدره القائمون على المؤتمر قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ضرورة تفعيل وتمكين الشباب الفلسطيني في كافة مجالات العمل الوطني، معتبرة ذلك مسؤولية مشتركة بين الشباب أنفسهم والقوى الفلسطينية الفاعلة.

وحيا التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة و"تصديه بكل بسالة وشجاعة للقوة الغاشمة المحتلة لأراضينا المحتلة والقدس وغزة و كافة مدن الضفة".

وتبنى المؤتمر الوطني لشباب فلسطين كافة القضايا الوطنية، والعمل لأجلها وعلى رأسها القدس والأسرى وحق العودة وفك الحصار الظالم عن قطاع غزة.

واتفق المشاركون في المؤتمر، على تشكيل لجنة لدراسة استراتيجية العمل الشبابي الفلسطيني، كنتيجة للحوارات والنقاشات التي تمت خلال الورش المنعقدة في المؤتمر.

وأعلن عن تشكيل لجان مختصة لدراسة وتنفيذ البرامج والمشاريع المقترحة من المشاركين في المؤتمر، وأبرزها: "إطلاق برنامج التوأمة بين الشباب الفلسطيني في الخارج والداخل، وتشكيل لجنة تبحث الهموم والتحديات المشتركة التي تواجه الشباب الفلسطيني اللاجئ في دول الشتات عموماً ومخيمات اللجوء في دول الطوق خصوصا، وبناء مسارات تكوينية تدريبية للشباب حول القضية الفلسطينية وبناء القدرات والمهارات في مجالات العمل الوطني".

وانطلقت أعمال المؤتمر الوطني لشباب فلسطين، الجمعة الماضي، تحت عنوان: "فلسطين لأجلها نلتقي"، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية وزير الثقافة اللبناني، وبمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية، وعدد من المبادرات الشبابية.

المصدر / فلسطين أون لاين