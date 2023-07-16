"الشرطة" بغزة تُحذّر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي: إن "الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون"، مشيراً إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك .

اقرأ أيضاً: رسميًّا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

وأكد أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.

المصدر / فلسطين أون لاين