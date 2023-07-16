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"الشرطة" بغزة تُحذّر من إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

16 يوليو 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة

حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي: إن "الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون"، مشيراً إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك .

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وأكد أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق النار #الشرطة #الثانوية العامة

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