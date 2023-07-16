فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أونروا" تُعلن: تعليم لاجئي فلسطين سيبقى على رأس أولوياتنا

الهدمي يدعو إلى استثمار الهبات الفلسطينية في الدفاع عن الأقصى

"حمادة": عملية تقوع تؤكد جهوزية مقاومة الضفة للرد على الاحتلال

محكمة الاحتلال تفرض السجن على شاب من عكا من معتقلي هبة الكرامة

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بورين

رسميًّا.. "التعليم" تنشر رابط فحص نتائج توجيهي 2023 (مرفق)

الاحتلال يعتقل (3866) مواطنا في النصف الأول من العام الجاري 2023

ما بين عزل وإهمال وهدم.. الهموم تحاصر الأسير حسام مطر

الفصائل تبارك عملية "تقوع" وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

عقب فشل الاحتلال.. هل تتولى السلطة مهمة محاربة المقاومة في جنين؟

مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين جنوب نابلس

16 يوليو 2023 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يضرمون النيران في أراضي بورين

أضرم مستوطنون، اليوم الأحد، النيران في أراضي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بإشعال النيران في أراض مزروعة بالزيتون، ما أدى إلى إحراق المئات منها في قرية بورين جنوب نابلس,

وأشار إلى أن المستوطنين المتواجدين في المكان منعوا مركبة الإطفاء من الوصول إلى مكان الحرائق، وأن جرافة تابعة للمستوطنين تتواجد في مكان قريب من الأراضي التي أضرم فيها المستوطنون الحرائق.

ونوه دغلس إلى أن المستوطنين قاموا بنصب "عريشة" على أطراف القرية، وهناك خشية من الأهالي بأن تكون هذه العريشة، بداية لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في المكان.

اقرأ أيضاً: بالفيديو دعوات للتصدّي لاعتداءات المستوطنين في رام الله وقلقيلية والقدس

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #انتهاكات الاحتلال #عدوان الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023