"أونروا" تُعلن: تعليم لاجئي فلسطين سيبقى على رأس أولوياتنا

أكدت المديرة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، اليوم الأحد، أنّ الوكالة ملتزمة بتحسين جودة التعليم للطلاب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، وإبقائهم على مقاعد الدارسة ووقف التسرّب، ضمن عملية الإصلاح الشامل للتعليم التي أطلقتها "أونروا" هذا العام.

جاء ذلك، خلال تعقيب كلاوس على نسبة النجاح التي حققها طلاب معهد التدريب المهني التابع لوكالة "أونروا" سبلين، حيث بلغت نسبة نجاح 100 بالمئة، وأشادت كلاوس بالإنجاز الذي حققه الطلبة والمدربون على حد سواء في المعهد.

وقالت كلاوس: "يبقى تعليم لاجئي فلسطين على رأس أولوياتنا، وإنّ الإصلاح الجاري الذي نقوم بتنفيذه هو مسؤولية جماعية مشتركة بين إدارة الأونروا وموظفيها وأولياء الأمور والطلاب والمجتمع ككل"، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح الشامل للتعليم تشمل التدخلات الفورية والتغييرات الاستراتيجية طويلة المدى لتحسين جودة التعليم وتحسين نتائج تعلم الطلاب.

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وبينت أنها تشمل أيضًا، بعض الإجراءات الرئيسية التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إصلاح التعليم، كتعليق سياسة الترفيع الآلي وتعزيز قدرات المعلمين من خلال التدريب والتوجيه والإشراف، ومراجعة ممارسات توظيف المعلمين، ومراجعة شاملة للمناهج والكتب المدرسية.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح لطلبة معهد "سبلين" بلغت 100 بالمئة، في شهادة الامتياز الفني لكافة التخصصات، وهو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه طلاب المعهد هذه النسبة من النجاح.

كما بلغت نسبة معدّلات التقدير 56%، ما يعكس معدلات تفوق عالية لطلبة المعهد، في تخصصات الإدارة والتسويق والمعلوماتية الإدارية، والعلوم المخبرية والمحاسبة والبناء والأشغال.

المصدر / فلسطين أون لاين