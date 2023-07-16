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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بورين

16 يوليو 2023 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بورين

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بإشعال النيران في أراض مزروعة بالزيتون، ما أدى إلى إحراق المئات منها في قرية بورين جنوب نابلس، مشيرًا إلى أن المستوطنين المتواجدين في المكان منعوا مركبة الإطفاء من الوصول إلى مكان الحرائق.

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وأشار إلى أن جرافة تابعة للمستوطنين تتواجد في مكان قريب من الأراضي التي أضرم فيها المستوطنون الحرائق.

ونوه دغلس إلى أن المستوطنين قاموا بنصب "عريشة" على أطراف القرية، وهناك خشية من الأهالي بأن تكون هذه العريشة، بداية لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنين #بورين #اراضي زراعية

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