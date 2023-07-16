رسميًّا.. "التعليم" تنشر رابط فحص نتائج توجيهي 2023 (مرفق)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، يوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.

وتعمل الوزارة في كل عام، على إصدار رابط يتيح لطلبة الثانوية العامة التوجيهي، معرفة نتيجتهم ودرجاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال رقم الجلوس فقط.

ويحظى رابط النتائج التوجيهي كل عام، على عمليات بحث كبيرة على محركات البحث، لما تشكله هذه المرحلة التعليمية من أهمية بالغة لدى الطلبة وذويهم.

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وحسب الوزارة بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة توجيهي في فلسطين لعام 2023، قرابة 87826، موزعين على النحو التالي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917.

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

الرابط الرسمي لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في غزة والضفة والخارج

يمكن لطلاب وطالبات مرحلة الثانوية العامة، البحث عن نتائجهم ودراجاتهم من خلال رقم الجلوس رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 انقر هــــــــــــــــــــــــــنا في حالة تفعيل الرابط بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم.

خطوات البحث عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، كالتالي:

الضغط على انقر هنا.

إدخال رقم الجلوس.

الانتظار لحين ظهور النتيجة ودراجات الامتحان التوجيهي.

وأخيراً، تعتبر مرحلة الثانوية العامة التوجيهي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلبة، لما تشكله من محطة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

المصدر / فلسطين أون لاين