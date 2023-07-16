فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة الاحتلال تفرض السجن على شاب من عكا من معتقلي هبة الكرامة

الاحتلال يعتقل (3866) مواطنا في النصف الأول من العام الجاري 2023

رسميًّا.. "التعليم" تنشر رابط فحص نتائج توجيهي 2023 (مرفق)

ما بين عزل وإهمال وهدم.. الهموم تحاصر الأسير حسام مطر

الفصائل تبارك عملية "تقوع" وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

عقب فشل الاحتلال.. هل تتولى السلطة مهمة محاربة المقاومة في جنين؟

بسيسو: استئناف تسويق منتجات غزة الخشبية بعد خسارة نصف مليون دولار

اليوم الذكرى الـ 21 لعملية "عمانوئيل" الثانية بتوقيع كتائب القسام

طالع.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الإثنين 17 يوليو

"قاسم": المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وما تقوم به رد على جرائم الاحتلال

رسميًّا.. "التعليم" تنشر رابط فحص نتائج توجيهي 2023 (مرفق)

16 يوليو 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
...
رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، يوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.

وتعمل الوزارة في كل عام، على إصدار رابط يتيح لطلبة الثانوية العامة التوجيهي، معرفة نتيجتهم ودرجاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال رقم الجلوس فقط.

ويحظى رابط النتائج التوجيهي كل عام، على عمليات بحث كبيرة على محركات البحث، لما تشكله هذه المرحلة التعليمية من أهمية بالغة لدى الطلبة وذويهم.

اقرأ أيضًا: رسميًّا.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

اقرأ أيضًا: مراجعات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023 أهم الأسئلة وأفضل الإجابات

اقرأ أيضًا: حل جميع امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023

وحسب الوزارة بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة توجيهي في فلسطين لعام 2023، قرابة 87826، موزعين على النحو التالي:

  • الفرع العلمي 24540.

  • الفرع الأدبي 54641.

  • فرع الريادة والأعمال 3917.

  • الفرع الشرعي 1242.

  • الفروع المهنية 3486.

الرابط الرسمي لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في غزة والضفة والخارج

يمكن لطلاب وطالبات مرحلة الثانوية العامة، البحث عن نتائجهم ودراجاتهم من خلال رقم الجلوس رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 انقر هــــــــــــــــــــــــــنا في حالة تفعيل الرابط بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم.

خطوات البحث عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، كالتالي:

  • الضغط على انقر هنا.

  • إدخال رقم الجلوس.

  • الانتظار لحين ظهور النتيجة ودراجات الامتحان التوجيهي.

وأخيراً، تعتبر مرحلة الثانوية العامة التوجيهي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلبة، لما تشكله من محطة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

 

 

 
المصدر / فلسطين أون لاين
#توجيهي #الثانوية العامة #امتحانات الثانوية العامة للعام 2023

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023