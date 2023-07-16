الفصائل تبارك عملية "تقوع" وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية، عملية "تقوع" البطولية، والتي نفذت اليوم الأحد، على حاجز تقوع قربَ بيت لحم بالضفّة المحتلّة، وأسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجراح أحدهم جراحه خطيرة.

وأكدت الفصائل على أن العملية، تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا صباح اليوم الأحد قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم ضربة طبيعية لعدو مجرم لا يحترم الإنسانية، ويمارس مجازره دون أي اعتبار للقيم والمبادئ والأعراف الدولية والقانونية، ولا تزال مجزرة جنين الأخيرة لعنة تطارده.

وقالت الحركة في بيان لها : "إننا إذ نبارك هذا العمل البطولي والشجاع، لنطمئن أبناء شعبنا الصامد البطل أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو كل مرصد، وستواصل العمل لتحرير الأرض والمقدسات، وإنهاء هذا الاحتلال بقوة سيف القدس الذي لا يزال مشرعا، وعلى العدو أن يستعد لتلقي الضربة تلو الضربة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.

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وفي بيان لها، أشادت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، بعمليّة إطلاق النّار الفدائيّة، مؤكدة أنّ هذه العمليّة تأتي في سياق ردّ شعبنا ومقاومته على العدوان الصهيونيّ المتواصل على الأرض الفلسطينيّة "إذ يؤكّد أبناءُ شعبنا من خلال هذه العمليّات النوعيّة المتواصلة أنّ التغوّل على الحقوق والدماء الفلسطينيّة لن يكون دون ثمن".

وأشارت الشعبيّةُ إلى ضرورة حماية المقاومين وتوفير كل الدعم والإسناد الشعبيّ لهم؛ وذلك من خلال حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع والأزقة بشكلٍ يوميٍّ حتّى لا تكون مساعدًا وعونًا لجيش الاحتلال في ظلّ فشله الأمنيّ في إيقاف هذه العمليّات البطوليّة.

وباركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تفوع العسكري في بيت لحم.

واعتبر طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، أن العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تفوع العسكري في بيت لحم جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً في مواجهة جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأشاد سلمي بأداء المقاومة وشجاعة المقاتلين واصرارهم على القتال والمواجهة.

بدورها باركت حركة الأحرار عملية اطلاق النار قرب حاجز تقوع، مؤكدة أنها عمل بطولي يعكس حيوية المقاومة في الضفة.

وشددت على أن العملية هي امتداد لمسيرة بطولة شعبنا المتجددة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال، تمثل رسالة تحدي للاحتلال وكسر وإفشال لإجراءاته الهادفة لوقف وإخماد جذوة المقاومة

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ودعت أبناء شعبنا وثواره ومقاوميه للانتفاض وتنفيذ المزيد من العمليات البطولية لردع الاحتلال على طريق الخلاص منه ودحره عن تراب فلسطين.

وفي السياق باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم صباح اليوم الأحد والتي أدت لإصابة عدد من المستوطنين الصهاينة إصابة أحدهم خطيرة.

وشددت في بيان لها، أن عملية تقوع هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.

وحيت البطل المقاوم الذي نفذ العملية الفدائية عند حاجز تقوع، مؤكدة أن شبابنا الثائر وجماهير شعبنا لن ترضخ لسياسة القتل والترهيب الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين