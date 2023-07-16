"القبة الحرارية" تضرب.. درجات الحرارة تقارب الـ 50 في هذه الدولة العربية اليوم

تسود أحوال طقس شديدة الحرارة ورطبة، اليوم الأحد في عدد من الدول العربية، فيما أن درجات الحرارة تسجل مقاييس شديدة جدا في دولة الكويت.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة تصل الدرجة العظمي في مطار الكويت الدولي إلى 49.

وتتعرض 7 دول عربية لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه.

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وبحسب بيانات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، فإن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرًا على الإطلاق هذا العام.

ووفق "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة شديدة الحرارة تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم "القبة الحرارية"، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

المصدر / وكالات