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حصيلة: ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 33 قتيلاً

16 يوليو 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية وتسببت بانهيارات أرضية وانزلاقات في التربة إلى 33 قتيلاً، وفقدان 10 آخرين .

وذكرت وزارة الداخلية الكورية في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "المسعفين يحاولون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية".

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وشهدت مناطق عدة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة ،وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية هطول المزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.

المصدر / وكالات
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