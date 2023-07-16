حصيلة: ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 33 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية وتسببت بانهيارات أرضية وانزلاقات في التربة إلى 33 قتيلاً، وفقدان 10 آخرين .

وذكرت وزارة الداخلية الكورية في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "المسعفين يحاولون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية".

اقرأ أيضاً: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر بعد تدمير سد كاخوفكا بأوكرانيا

وشهدت مناطق عدة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة ،وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية هطول المزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.

المصدر / وكالات