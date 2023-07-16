منظمة: الوحدات الاستيطانية في الضفة تُسجل رقمًا قياسيًا على نطاق سنوي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترويجها لـ 12ألفا و855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن الوحدات الاستيطانية في الضفة سجلت رقمًا قياسيًا على نطاق سنوي.

وبحسب المنظمة، فإن الوحدات الاستيطانية المتعمدة في الضفة، سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في تصاعد واضح خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وأشارت في تقريرها إلى أن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ومن ثم الترويج لها، وأن الترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء.

اقرأ أيضا: دول أوروبية تطالب الاحتلال بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

اقرأ أيضا: الاحتلال يعرض تفاصيل خطة استيطانية جديدة شرقي القدس

وأوضحت المنظمة أن الاستيطان مقارنةً بالأعوام الماضية، شهد العام 2012 الترويج لـ 7325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6742 وحدة، بينما في عام 2020 روج الاحتلال لـ 12159 وحدة، وخلال 2021 روج الاحتلال لـ 3645 وحدة، في حين تم الترويج لـ 4427 وحدة في عام 2022.

وكان عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات الاستيطانية المعتمدة.

وأكدت أن بناء المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية لحكومة نتنياهو الحالية، بدءا من قرارات الأخيرة، حتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط.

ومنذ مطلع العام الحالي أعلنت حكومة الاحتلال عن 13000 وحدة سكنية بمستوطنات الضفة وبؤرها منها 5200 صودق عليها، و6900 وحدة تم ايداعها للتنفيذ، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين