حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بـ الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات وفق مصادر محلية، المحرر مالك اشتية عقب مداهمة منزله في قرية تل بنابلس، فيما اعتقل الطالب عزالدين ريحان عضو مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح بعد مداهمة منزله في نفس القرية.

وكذلك وثقت مصادر محلية، اعتقال قوات الاحتلال الشاب أحمد يدك من منزله في قوصين قضاء نابلس.

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وفي مدينة جنين، اعتقلت الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد، فيما اقتحمت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سالم محمد الهريمي خلال اقتحام قرية أبو نجيم جنوب المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين