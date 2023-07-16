جدة.. وصول ممثلي الحكومة السودانية و"الدعم السريع" لاستئناف المحادثات

قالت مصادر بالحكومة السودانية لرويترز، إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.

وعلقت السعودية والولايات المتحدة في أوائل يونيو حزيران محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار.

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ولم تؤكد الرياض أو واشنطن بعد استئناف المحادثات.

وبدأت بشكل منفصل محاولة للتوسط أطلقتها مصر يوم الخميس ورحب بها الجيش السوداني، وكذلك قوات الدعم السريع.

وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت اليوم السبت في أم درمان وبحري المدينتين المجاورتين للخرطوم.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب أربعة بجروح اليوم السبت في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مستشفى في مدينة أم درمان، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.

وأشارت تقديرات الجيش السوداني إلى أن عدد قتلى الهجوم على المستشفى يصل إلى خمسة.

المصدر / وكالات