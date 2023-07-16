فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين وبيت لحم

استقالة مدرب في الدرجة الممتازة

دولة عربية في الصدارة.. من هي أكثر الدول استهلاكًا للسعرات الحرارية؟

الباشا: نمر بأزمة مالية خانقة ونبذل جهودا لصرف الرواتب

رسميًّا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

القسام ينعى أحد عناصره توفى إثر ماس كهربائي

دعوات لوقف مجزرة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة

موعد تقديم إيلكاي غوندوغان لاعب برشلونة الجديد

نيوكاسل يتحرك لخطف نجم نابولي مقابل 90 مليون يورو

وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن الصحفي "عواودة" من سجون السلطة

جدة.. وصول ممثلي الحكومة السودانية و"الدعم السريع" لاستئناف المحادثات

16 يوليو 2023 . الساعة 04:17 بتوقيت القدس
...
جدة.. وصول ممثلي الحكومة السودانية و"الدعم السريع" لاستئناف المحادثات

قالت مصادر بالحكومة السودانية لرويترز، إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.

وعلقت السعودية والولايات المتحدة في أوائل يونيو حزيران محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار.

اقرأ أيضا: تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الخرطوم

ولم تؤكد الرياض أو واشنطن بعد استئناف المحادثات.

وبدأت بشكل منفصل محاولة للتوسط أطلقتها مصر يوم الخميس ورحب بها الجيش السوداني، وكذلك قوات الدعم السريع.

وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت اليوم السبت في أم درمان وبحري المدينتين المجاورتين للخرطوم.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب أربعة بجروح اليوم السبت في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مستشفى في مدينة أم درمان، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم.

وأشارت تقديرات الجيش السوداني إلى أن عدد قتلى الهجوم على المستشفى يصل إلى خمسة.

المصدر / وكالات
#الحكومة السودانية #جدة #الدعم السريع #الجيش السوادني #المحادثات #الحوارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023