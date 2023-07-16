قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين أحدهما من مدينة جنين والآخر من محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات في جنين، تخللها اعتقال الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب غربي المحافظة.

وبحسب المصادر، فقد تم اقتياد الشاب "أبو صلاح" عبر حاجز دوتان إلى جهة مجهولة للتحقيق معه بحجة أنه مطلوب للاحتلال.

ونفّد الاحتلال حملة دهم واسعة شملت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحم قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرقي المدينة.

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات دهم واعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال بدعم وتأييد حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين