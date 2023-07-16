استقالة مدرب في الدرجة الممتازة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن حسن هتهت المدرب المساعد لفريق النادي الأهلي استقالته من الجهاز الفني، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس فلسطين لأندية غزة.

وجاءت استقالة هتهت بسبب تعارضها مع عمل آخر في المجال الرياضي، ولم يستطع الالتزام بالمواعيد في العملين، مما أجبره على قرار الاستقالة.

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي تمسكه بالكابتن هتهت، وأنه سيعمل على حل المشكلة وثنيه عن اتخاذ القرار المفاجئ، للأهمية تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة، ومن أجل مواصلة الاستقرار داخل الفريق أيضا.

ويعمل هتهت مدربا مساعدا لفريق كرة القدم في النادي الأهلي، منذ اعتزاله اللعب قبل 3 مواسم، وساهم بعودة الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي، علما أنه يحمل شهادة تدريب "c".

ويعتبر هتهت أحد أبناء النادي الأهلي، ولعب في صفوفه لمدة 20 عاما، وتنقل بين أندية التفاح والمجمع الإسلامي وخدمات الشاطئ لفترة قصيرة، كما شارك مع منتخب الأقصى ومنتخب الكرة الخماسية "الفوتسال"، في عظة بطولات خارجية وارتدى شارة القيادة.