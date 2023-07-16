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بالصور القسام ينعى أحد عناصره توفى إثر ماس كهربائي

16 يوليو 2023 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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الشهيد علي الدغل

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إلى العلا مجاهدًا من مجاهديها الأبطال من حي الدرج بمدينة غزة، والذي توفي إثر ماس كهربائي داخل منزله.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ علي عمر حلمي الدغل (29 عامًا) من مسجد "سعد بن معاذ" في حي الدرج بغزة، والذي توفي اليوم السبت 27 ذو الحجة 1444هـ الموافق 15/07/2023م إثر ماس كهربائي داخل منزله.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدًا".

وتابعت: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #كتائب القسام #حي الدرج #ماس كهربائي #علي الدغل

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