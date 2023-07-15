موعد تقديم إيلكاي غوندوغان لاعب برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد تقديم الدولي الألماني، إيلكاي غوندوغان، اللاعب الجديد لنادي برشلونة، للجماهير ووسائل الإعلام، بعدما انضم إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.



وانضم غوندوغان إلى برشلونة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حُر، بموجب عقد يمتد لموسمَين اثنين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، وكان صاحب الـ32 عامًا أول انتدابات العملاق الكتالوني هذا الصيف.



ووفقًا لما أوردته يوميّة "سبورت" الكتالونية، فإن غوندوغان سيصل إلى برشلونة اليوم السبت، على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية، يوم الإثنين القادم 17 يوليو/ تموز، ليخوض أول جلسة تدريبية مع البلوغرانا.



وسيبدأ غوندوغان يومه عند الساعة 11 صباحًا، بالتوقيع على العقد ثم يرتدي قميص برشلونة قبل أن يظهر على أرض الملعب وفقًا للبروتوكول المتبع، حيث سيكون على عشب ملعب "تيتو فيلانوفا" في مدينة خوان غامبر الرياضية.



وبعد الانتهاء من الجلسة التصويرية والتوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة، سيعقد اللاعب في وقتٍ لاحق مؤتمرًا صحفيًا في المدينة الرياضية.



ويُنتظَر أن يمثل غوندوغان ركيزة أساسية ومهمة في مشروع برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز، الساعي لإعادة البارسا إلى منصات التتويج قاريًا؛ بعد أعوام من الخيبات المتتالية في دوري أبطال أوروبا.



ويستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، حيث يلتقي مع يوفنتوس، مساء الأحد الموافق 23 يوليو 2023، على ملعب "ليفاي" في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويخوض برشلونة أولى مبارياته في الموسم الجديد خارج قواعده، وذلك عندما يلتقي خيتافي مساء الأحد 13 أغسطس/ آب 2023 برسم الجولة الأولى من الليغا على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

المصدر / فلسطين اونلاين