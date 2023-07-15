فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نيوكاسل يتحرك لخطف نجم نابولي مقابل 90 مليون يورو

وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن الصحفي "عواودة" من سجون السلطة

إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله ومواجهات في قلقيلية

رسميًّا: ديكلان رايس أغلى لاعب في تاريخ أرسنال

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان

عكا.. الاحتلال يمنع الشيخ محمد ماضي من السفر

لانتقاده إهدار المال العام.. إسقاط عضوية جمال سليم من مجلس بلدية سلفيت

خبران عن "ثريدز".. في الأول يحلق وفي الثاني يهوي

ميندي يتدخل لحسم صفقة ماني للأهلي السعودي

البزم: نجحنا في التخلص من ظاهرة إطلاق النار تزامنًا مع نتائج الثانوية العامة

اعتقالات واعتداءات في القدس

بالفيديو إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله ومواجهات في قلقيلية

15 يوليو 2023 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
...

أُصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال أثناء مرورها قرب حاجز للاحتلال شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إنّ جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، نحو مركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

 وأصابت عدة رصاصات المركبة بشكل مباشر، وبداخلها السيدة التي أُصيبت بجراح.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

 وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني تجاه الشبان الذين ردّوا برشقهم بالحجارة، وذلك بعد المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

 وفي القدس المحتلة أحرقت قوات الاحتلال ما يقارب من 15 دونمًا من الأراضي الزراعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وفرضت قوات الاحتلال عمليات تضييق وتنكيل بحقّ المقدسيين، حيث اعتقلت أحد الشبّان عند باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي جميل السلوادي ونجله أحمد، عقب اقتحام منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، والاعتداء عليهما بالضرب.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات الأهالي وفتشتها في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، في وقت فرضت فيه مخالفات على المركبات في منطقة باب الأسباط.

واندلعت مساء اليوم مواجهات في محيط حي بئر أيوب ببلدة سلوان، عقب قمع الاحتلال وقفة ضد هدم منزل لعائلة الرجبي.

واستهدفت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة بالقنابل الغازية، واعتدت عليهم وأجبرتهم على فض الوقفة بالقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #رام الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023