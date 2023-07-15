عكا.. الاحتلال يمنع الشيخ محمد ماضي من السفر

منعت اليوم السبت سلطات الاحتلال الشيخ محمد ماضي من مدينة عكا من السفر.

جاء ذلك عقب توجهه إلى مطار (بن غوريون) مع عائلته للسفر إلى أنطاليا بتركيا، ليتفاجئ بقرار منع سفره.

وقال ماضي في تصريح لموقع "الجرمق": "توجهت صباح اليوم الساعة إلى مطار (بن غوريون) وفور دخولي إلى البوابة الرئيسية، قبل الدخول لتقديم جواز السفر، استقبلني حرس المطار وطلب فحص أولي".

وتابع، "بناء على الفحص الأولي حسبما قالوا إن هناك علامة تدل على منع سفري وعلي التوجه إلى سلطة المطارات، قد يكون حجوزات، لسبب بنكي أو مالي".

وأردف، "عندما توجهت لمركز الاستعلامات قالوا إنه لا يوجد شيء من ذلك يمنع سفري، وقاموا بالتواصل مع مكاتب وعناوين أخرى، هذا كله أثناء تواجدي مع عائلتي في المطار، أبنائي وزوجتي، كنت مع العائلة لقضاء بعض الوقت في أنطاليا بتركيا".

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وأضاف، "طبعًا تم حجزي جانبًا لمتابعة الأمر، بعد وقت قليل، تم استدعائي من قبل أحد الحراس ورافقني لطابق الأمن في المطار، توجهت مع الحارس إلى الطابق وفور وصولي إلى هناك، قال لي عد أدراجك إلى منزلك فأنت ممنوع من السفر".

وأكمل الحديث: "قال لي تم استصدار قرار من المحكمة بعدم السماح لك الخروج خارج البلاد، ولم يعطني أي ورقة رسمية، كل ما حدث كلام شفهي تم إبلاغي به، قالوا لي إن السبب أمني".

وأضاف، "فهمت فور إخباري بمنعي من السفر أن هناك جهات باتت تغضبها كلمة الحق، أنا أعتبر نفسي إلى جانب عدد كبير من الأهالي في الداخل الفلسطيني ممن يتصدرون الصف الأول في قول الحقيقة وإبراز ما يحدث".

وتابع: "على الصعيد المحلي هم يعتبرون شخصية محمد ماضي شخصية مؤثرة في هذه البلدة ولا بد من إسكات هذا الصوت أحيانًا".

المصدر / فلسطين أون لاين