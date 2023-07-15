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ميندي يتدخل لحسم صفقة ماني للأهلي السعودي

15 يوليو 2023 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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ميندي يتدخل لحسم صفقة ماني للأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني، بات قريبًا من الانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان إدارة "البافاري" قد أبدت استعدادها التخلي عن قائد "أسود التيرانغا"، بصفقة لن تتعدّى قيمتها الـ20 مليون يورو، وهو ما يعد أمرًا صادمًا، على اعتبار أنّ بايرن استقدم ماني من ليفربول الصيف الماضي بصفقة بلغت تكلفتها 32 مليون يورو.

وأكد الحساب الرسمي لقناة "الكأس"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي يسعى لتقريب وجهات النظر مع مواطنه ساديو ماني، لإقناعه بالانضمام إلى الأهلي".

ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي ميندي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، أي حتى صيف عام 2026، في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى أهلي جدة العائد إلى الدوري السعودي، بعد هبوطه المفاجئ الموسم قبل الماضي، للعودة إلى منصات الذهب من خلال ضم العديد من النجوم العالميين، بعد نجاحه في ضم الحارس ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الأهلي السعودي #ماني #ميندي

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