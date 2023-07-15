البزم: نجحنا في التخلص من ظاهرة إطلاق النار تزامنًا مع نتائج الثانوية العامة

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، المواطنين إلى تجنب استخدام الأساليب المؤذية للاحتفال بنتائج الثانوية العامة، وأن يكون التعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة، بعيدًا عن استخدام إطلاق النار والمفرقعات الخطرة.

وقال البزم في تصريحات لإذاعة صوت القدس، اليوم السبت، حول إعلان نتائج الثانوية العامة المرتقب "نجحنا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية في أن نتخلص من ظاهرة إطلاق النار التي كانت تترافق مع إعلان نتائج الثانوية العامة، ونعمل للمراكمة على هذا النجاح هذا العام".

وأهاب بأبناء شعبنا أن يحافظوا على ما وصلنا إليه من إنجاز، خاصة وأنّ حوادث إطلاق النار سابقًا خلّفت مآسٍ وضحايا وإصابات، وحوّلت الأفراح إلى أحزان.

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وأكد البزم أنّ لدى الأجهزة الشرطية والأمنية في هذا العام جهد كبير في الميدان من أجل ضبط هذه الحالة؛ حيث سينتشر عناصر الشرطة وخاصة المباحث العامة في كل محافظات قطاع غزة لمتابعتها.

وأوضح أنّ وزارة الداخلية تعمل على محاربة إطلاق النار خارج إطار القانون بشكل مستمر، وهذه سياسة ثابتة لديها وهناك جهود كبيرة على مدار العام تقوم بها الأجهزة المختصة من أجل ضبط أي حالات مخالفة.

وشدد البزم على أن الأجهزة الأمنية المختصة ستتخذ إجراءات فورية تجاه أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون، أبرزها سحب السلاح المستخدم وعدم إرجاعه نهائيًا، وتوقيف مطلق النار وإحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت إلى أن المفرقعات التي يتم إنتاجها محليًا خطرة، وتسببت في كثير من الأحيان ببتر أطراف مستخدميها وإحداث حروق، إلى جانب تسبب أصواتها بالخوف والذعر لدى المواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى أن الشرطة تواصل القيام بجهود كبيرة من أجل مصادرة المفرقعات الخطرة وإغلاق الورش التي تقوم بتصنيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بتصنيعها وترويجها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، أنّ موعد نتائج الثانوية العامة 2023 سيكون الخميس 20 - 7- 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين