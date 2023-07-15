تحديد مكان نهائي كأس غزة 2023

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مكان إقامة مباراة نهائي كأس غزة 2023 "بطولة الراحل إبراهيم أبو سليم"، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم بعد غيابها لمدة عامين.

وحدد اتحاد الكرة ملعب الشهيد محمد الدرة لاستضافة المباراة النهائية، تكريما للراحل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس جمعية الشهيد محمد الدرة التي أشرفت على تأسيس الملعب.

وستكون هذه المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب الدرة نهائي بطولة كأس غزة، حيث أقيم النهائي الأول عام 2005 والذي جرى بين شباب رفح وشباب جباليا ذهابا وإيابا وتوج شباب رفح باللقب بفوزه على الثوار 6-0 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس غزة يوم الجمعة القادم، حيث تعد هذه النسخة الأولى التي تقام بعد نسخة 2020 التي توج بلقبها شباب رفح على حساب غزة الرياضي.

وكان اتحاد الكرة أعلن اطلاق اسم الراحل أبو سليم على البطولة بعد أيام من وفاته أثر وعكة صحية.

المصدر / فلسطين أون لاين