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موقف برناردو من الانتقال إلى برشلونة

15 يوليو 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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موقف برناردو من الانتقال إلى برشلونة

أكد تقرير صحفي إصرار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، متوسط الميدان البرتغالي برناردو سيلفا، على الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برناردو ينتظر تحرك برشلونة للتوقيع معه هذا الصيف، بالرغم من حصول اللاعب صاحب الـ28 عامًا على اهتمام بارز من بطل فرنسا باريس سان جيرمان، وآخر من الدوري السعودي.

ويرفض برناردو التجاوب مع الاهتمامين الفرنسي والسعودي، مع توقعه بأن يتحرك برشلونة لضمه، حسبما أفادت به "موندو ديبورتيفو".

وقال المصدر نفسه إن برناردو سيلفا لديه التزام من مدربه في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بالسماح للاعب بالانضمام إلى برشلونة، في حال تقدم الأخير بعرض مناسب.

وحسب "موندو ديبورتيفو" أيضًا، يُقدّر مسؤولو مانشستر سيتي سعر بطاقة برناردو بـ80 مليون يورو، فيما يرغب برشلونة في استعارة اللاعب هذا الصيف، مع إدراج بند بإلزامية الشراء عقب نهاية الموسم.

يُذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية خانقة، تفرض على النادي تقشفًا من نوع خاص في سوق الانتقالات؛ مع صعوبة في توفير السيولة المالية، وارتفاع سقف رواتب الفريق.

وأبرم برشلونة صفقتين مجانيتين هذا الصيف حتى الآن، ويتعلق الأمر بكل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز ولاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، كما تعاقد البارسا مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لكن الأخير سيُسجَل لاعبًا بالنادي العام المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #مانشستر سيتي #برناردو سيلفا

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