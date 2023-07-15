أول إجراء من ليفربول يؤكد رحيل فابينيو للدوري السعودي

أكدت مصادر صحفية أن البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول لن يسافر مع النادي الإنجليزي ضمن القائمة المستدعاة لخوض المعسكر التدريبي في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى دوري روشن السعودي.



وحسب خبير الانتقالات الشهير "فابريتسيو رومانو" فإن المفاوضات بين اتحاد جدة وفابينيو تشهد تقدمًا كبيرًا، بعد التوصل إلى اتفاقٍ على البنود الشخصية.



من ناحيته، سيغادر جوردان هندرسون مع بعثة ليفربول المتجهة إلى ألمانيا، رغم اقترابه أيضًا من اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.



ويأتي سفر هندرسون، رغم توصله إلى اتفاق على البنود الشخصية للعب مع الاتفاق السعودي الموسم المقبل، إلى كون ليفربول لم يتوصل بعد إلى اتفاق على شروط إبرام الصفقة مع النادي السعودي.



وتأتي صفقة فابينيو ضمن مساعي الأندية السعودية للحصول على خدمات نجوم كبار، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي.



جدير بالذكر أن فابينيو قضى خمسة مواسم مع الريدز منذ انتقاله إليه قادمًا من موناكو صيف 2018، وخاض 219 مباراة مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين