وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن الصحفي "عواودة" من سجون السلطة

نظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة عند دوار المنارة وسط رام الله؛ تضامنًا مع الصحفي عقيل عواودة المعتقل لدى أجهزة السلطة، ورفضًا لاستمرار الاعتقال السياسي.

وفع المتظاهرون صورًا للصحفي عواودة وهتفوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا الاعتقال السياسي "خنجر مسموم في نسيجنا الوطني ونطالب بإنهائه".

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي في كلمة له: "لا يوجد أي مبرر للاعتقال السياسي ونطالب بالسلطة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجونها".

واختطفت أجهزة السلطة في رام الله الصحفي عواودة من مكان عمله في مدينة رام الله مساء الخميس الماضي.

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وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، حينها، بأن عناصر من (المخابرات) اختطفوا الصحفي عقيل عواودة من مكان عمله في رام الله.

وجاء اختطاف عواودة بعد ساعات من انتقاده تصريحات للناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة التي نفى فيها وجود اعتقالات سياسية في الضفة الغربية.

وتطرَّق عواودة في تعليقه إلى اعتقالات السلطة التي طالت طلبة جامعيين ومحرّرين، وأشار لاستمرار اعتقال السلطة الصحفي أحمد البيتاوي.

وتواصل السلطة اعتقال الصحفي البيتاوي منذ الأربعاء قبل الماضي، على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث رفضت أجهزة السلطة الإفراج عنه، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه. ووثَّقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.



المصدر / فلسطين أون لاين