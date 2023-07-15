نقل "نتنياهو" إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

نقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إلى غرفة الطوارئ بمستشفى شيبا وسط الأراضي المحتلة، بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة، وفق إعلام عبري.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، إنّ "رئيس الحكومة وصل قبل قليل إلى مستشفى شيبا، وضعه جيد، وهو قيد التقييم الطبي".

وأشار، إلى أن "مزيدا من التفاصيل ستنشر لاحقا".

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وذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة بث الاحتلال الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن نتنياهو نُقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى "شيبا" بمنطقة تل هشومير، بمدينة "رمات غان"، وسط الأراضي المحتلة، بسبب شعوره بتوعك صحي مفاجئ.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس وزراء في دولة الاحتلال على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين