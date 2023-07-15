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اعتداء بالضرب وقنابل الصوت 

بالفيديو الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان

15 يوليو 2023 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على قرار هدم منزل عائلة "الرجبي" في سلوان 

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مساء اليوم السبت. 

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الوقفة التضامنية مع المقدسي حربي الرجبي رفضًا لقرار الاحتلال بهدم منزله. 

واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي بالضرب وقنابل الصوت، بكل همجية  ووحشيةٍ.

وفي وقتٍ سابقٍ من مساء اليوم السب، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مصلي باب الرحمة والمسجد القبلي، مساء اليوم السبت. 

ودنّس عدد من أفراد شرطة الاحتلال مصلى باب الرّحمة، وعبروا خلاله بالأحذية في انتهاكٍ واضح لحرمة المصلى. 

واستفزّت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين في مصلى باب الرحمة، وفي ذات السياق، اقتحم جنود الاحتلال المسجد القبلي ودنّسوه مساء اليوم السبت.

وتواصلت أعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد ممتلكات المقدسيين، حيث شهدت القدس 20 حالة هدم وتجريف خلال شهر يونيو، منها 8 عمليات هدم ذاتي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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