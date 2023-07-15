شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعلق على مشروع العداد الذكي

علقت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم السبت، حول مشروع العداد الذكي وتأثيره على الناس، في ظل الانتقادات الكثيرة التي واجهت الشركة خلال الأيام الماضية بشأن المشروع.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في الشركة، إن شركته هدفها تطوير منظومتها وأن توفير خدمة التيار الكهربائي للمواطنين هو هدفها الأساسي.

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وأكد ثابت في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن كل الإجراءات التي تقوم بها الشركة إجراءات واضحة وعلاقة الشركة واضحة مع المواطنين وأنها لا تعمل لوحدها، وأن كل قراراتها متابعة من جميع الجهات.

وأضاف: "الشركة تعمل على توزيع كمية الكهرباء المحدودة لديها على المواطنين بجدول مناسب وبالتساوي في ظل ذروة فصل الصيف وحاجة الشركة لكميات كبيرة من الكهرباء".

وتابع: "مشروع العداد الذكي مازال في بدايته ومشروع يهدف للتخفيف على الموطنين وترشيد الاستهلاك ويعالج سرقة التيار الكهربائي".

ونوه ثابت إلى أن المواطن المسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو لديه حالة إنسانية ولا يستطيع شحن العداد الذكي يتم شحن له 50 شيكل بعد عملية البحث والتأكد.

المصدر / فلسطين أون لاين