"الديمقراطية": حكومة نتنياهو تسعى لإحداث فتنة بين الفلسطينيين

دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إلى التنبه لخطط وأهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإحداث فتنة بين الفلسطينيين.

وأكدت "الديمقراطية" في بيان لها اليوم السبت، أن ما "تخطط له حكومة الاحتلال ما هو إلا مناورة خبيثة، من أهدافها التغطية على فشل جيشها في تحقيق أهدافه العدوانية ضد شعبنا ومقاومينا في جنين، مخيماً ومدينة، فضلاً عن كونها محاولة خبيثة أخرى لجرّ الحالة الفلسطينية إلى فتنة دموية".

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وأضافت أن الاحتلال "يسعى لسفك الدم الفلسطيني بالسلاح الفلسطيني، لحساب مشروع (إسرائيل) في اجتثاث المقاومة، وإسقاط المشروع الوطني الفلسطيني، إلى جانب هذا كله، العمل على نسف الجهود لعقد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في القاهرة نهاية هذا الشهر" وفق البيان.

وشددت "الديمقراطية" على أن "قضيتنا الوطنية في ظل مشروع الضم الإسرائيلي بأساليبه وطرقه الدموية، بدأت تدخل مرحلة شديدة التعقيد، يتطلب الأمر في مواجهتها اتخاذ سياسات شديدة الوضوح، لا تتيح للتحالف (الأميركي – الإسرائيلي) المراهنة عليها لإدخال قضيتنا وحالتنا الوطنية في شباك التعقيد والمناورات والخطط المشبوهة".

ودعت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لـ"قطع الطريق على مثل هذه الخطط والمناورات والأفخاخ، بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالخروج من أوسلو، عبر وقف العمل بمرحلته الانتقالية، بما يعني سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال بكل أشكاله وقفاً تاماً، والخروج من بروتوكول باريس الاقتصادي، والقانون الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال".

وختمت بضرورة "العمل الحثيث على تنقية الأجواء السياسية، بما يمهد لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني، تستند إلى أجندة توفر الشروط لمخرجات ملزمة، يتم تنفيذها وفق روزنامة سياسية زمنية متوافق عليها".

المصدر / فلسطين أون لاين