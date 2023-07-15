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الداخلية تؤكد على منع إطلاق النار أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة

15 يوليو 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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الداخلية تؤكد على منع إطلاق النار أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على منع إطلاق النار أو استخدام المفرقعات الخطيرة أثناء الإعلان عن نتائج الثانوية العامة؛ حفاظاً على الأرواح وتحقيقاً للسكينة والهدوء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم: "أطيب الأمنيات لطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتميز ولذويهم بالسعادة والسرور، وأن يكون الخميس القادم عرساً وطنياً نعبر فيه عن فرحنا وسعادتنا بأرقى الوسائل بعيداً عن إطلاق النار أو استخدام المفرقعات الخطرة، حفاظاً على الأرواح وتحقيقاً للسكينة والهدوء".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، أن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 سيكون الخميس 20 - 7- 2023.

اقرأ أيضا: رسميًا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

المصدر / فلسطين أون لاين
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