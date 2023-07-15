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إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس

15 يوليو 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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إصابات خلال اعتداءات للمستوطنين في الخليل ونابلس (أرشيفية)

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم السبت، خلال اعتداءات للمستوطنين في محافظتي الخليل ونابلس، ضمن تواصل انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 12 إصابة وقعت جراء اعتداءات المستوطنين على أهالي مناطق المفقرة والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي سياق متصل، أصيب شاب بجروح ورضوض بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

واعتدى مستطنون "‘تنائيل" المقامة على أراضي الخليل، بالضرب المبرح على الشاب  عروة أحمد إسماعيل الحمامدة (26 عاما) من بلدة السموع، ما أدى إلى إصابته برضوض.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الحمامدة، بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، بذريعة محاولته التسلل إلى مستوطنة "عتنائيل".

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس، وهما فادي وبهاء مخيمر، عقب اقتحام ومهاجمة منزل فادي الواقع على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، من قبل مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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