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رسميًا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

15 يوليو 2023 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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رسميًا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، أن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 سيكون الخميس 20 - 7- 2023.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن مؤتمر إعلان النتائج سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023، حيث سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps .

وتقدم (87826) مشتركاً هذا العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية موزعين على النحو الآتي:
الفرع العلمي 24540.
الفرع الأدبي 54641.
فرع الريادة والأعمال 3917 .
الفرع الشرعي 1242.
الفروع المهنية 3486.

المصدر / فلسطين أون لاين
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