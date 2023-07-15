رسميًا .. "التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، أن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 سيكون الخميس 20 - 7- 2023.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن مؤتمر إعلان النتائج سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023، حيث سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps .

وتقدم (87826) مشتركاً هذا العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

المصدر / فلسطين أون لاين