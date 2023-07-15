إشهار كتاب "التربية الإعلامية" للكاتب يحيى المدهون

احتفل مثقفون ونشطاء، أمس الجمعة، بإشهار كتاب "التربية الإعلامية" للدكتور يحيى المدهون وذلك بمقر ديوان عائلته بمدينة غزة، بحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين ولفيف من أبناء العائلة، وأفراد من مكتبة سمير منصور.

من جهته، أكد عميد العائلة د.محمد المدهون أهمية التربية الإعلامية في بناء أجيال مستنيرة في ظل السلطة القوية للإعلام وتأثيراته في الرأي العام، معرباً عن أمله بأن يسهم كتاب التربية الإعلامية في رفع مستوى الوعي الإعلامي والقراءة النقدية لمضامين الإعلام.

اقرأ أيضاً: بالصور إشهار كتاب "مهندس المسافة صفر" والذي يروي سيرة القائد عماد عقل



وأما مؤلف الكتاب، فبيَّن أهمية الوعي بالتربية الإعلامية ودورها في محو الأمية الإعلامية، وإرساء قواعد المواطنة الرقمية، مشيداً بدور مكتبة سمير منصور في تعزيز المشهد الثقافي الفلسطيني، والتي أشرفت على طباعة الكتاب.

وذكر أن الكتاب تشتمل فصوله على مفهوم التربية الإعلامية وأهدافها وأساليبها وأهميتها ومهارات التعامل مع الإعلام بكفاءة وبمهنية عالية، كما يتضمن مفهوم الشائعات وأنواعها وأشكالها ودور التربية الإعلامية في مواجهتها وتحقيق أمن المجتمع.

وفي نهاية الحفل كرَّمت العائلة ممثلة بعميدها ومجلس العائلة ومجلس الحكماء د.يحيى المدهون تقديرًا لإسهاماته العلمية المميزة في مجال العلوم التربوية والإعلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين