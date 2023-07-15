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منتدى الإعلاميين يعبر عن قللقه من الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين في الضفة

15 يوليو 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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الصحفي عقيل عواودة

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه المتزايد من الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين في الضفة الغربية، ومن ذلك اعتقال جهاز الأمن الوقائي الزميل الصحفي عقيل عواودة في رام الله على خلفية منشورات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد في تصريح وصل لـ"" ان استمرار اعتقال الصحفيين هو تمادي في انتهاك حرية الصحافة وقمع الصحفيين، وتقييداً لحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

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وأعرب المنتدى عن تضامنه التام مع الزميل عقيل عواودة، لاسيما أن اعتقاله يأتي بعد عدة انتهاكات شملت اعتقال صحفيين والتحريض بشكل سافر على قناة الجزيرة وشبكة قدس الإخبارية، مطالبًا السلطة الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عنه، فضلاً عن كف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين، لاسيما في ظل دورهم الوطني البارز في خدمة القضية الوطنية وتعرضهم للانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وشدد على أن الصحفي الفلسطيني أحوج ما يكون للدعم والمساندة لمواصلة دوره الوطني وواجبه المهني المنشود في خدمة القضية الوطنية، وأن المطلوب من مختلف الأطراف الفلسطينية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية أن تكون اليد الحانية والحامية للصحفيين وليس العكس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات سياسية #منتدى الإعلاميين #انتهاكات متوالية #صحفيي الضفة

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