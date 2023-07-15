هيئة المعابر: 10377 مغادراً و13185 وافدًا عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 يوليو 2023).

وبيَّنت الهيئة في إحصائية وصلت " " أن إجمالي المغادرة عبر الحاجز خلال الأسبوع الماضي بلغت (10377) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول (13185) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى (10170) مواطنًا (127) أجنبيًا، و(80) من فلسطينيي الداخل، وتوزَّع الوافدون بين (12957) مواطنًا، و(138) أجنبيًا، و(86) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (4) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

تجدر الإشارة إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين