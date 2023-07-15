استمرار فعاليات الإرباك الليلي في بلدة كوبر

يواصل أهالي بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، فعاليات الارباك الليلي، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، إن الشباب الثائر في بلدة كوبر، نظموا فعاليات الإرباك الليلي، من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون فوق أراضيهم.

وأشارت إلى أن فعاليات المقاومة الشعبية التي ينظمها الشبان مستمرة منذ ثلاثة أيام في البلدة.

وبحسب شهود عيان، فإن مستوطنين من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، حاولوا إقامة بؤرة استيطانية في منطقة "الباطن" جنوب غرب كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.

ولفتت إلى أن الأهالي تمكنوا من طرد المستوطنين والتصدي لهم، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص قنابل الغاز تجاه المواطنين مما أدى الى إصابة شاب في قدمه.



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وصعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مخططاتها الاستيطانية بحق أراضي الضفة الغربية، ومصادقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وصادقت حكومة الاحتلال على 12855 وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023.

وتمثل هذه الأعداد من المصادقة على الاستيطان في أراضي الضفة 3 أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها عام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين