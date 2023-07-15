اتحاد كرة القدم يعقد أولى جلساته بخصوص مباراة الصداقة والشجاعية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

عقدت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم أول جلساتها أول من أمس الخميس، لبحث ومناقشة قضية مباراة الصداقة واتحاد الشجاعية في بطولة الأشبال مواليد 2008، والتي خسرها الأول إداريا، بسبب تشابه ملابس الفريقين.

واستمعت اللجنة لأحد الأشخاص ذات العلاقة بالقضية، وقررت عقد جلسة أخرى غدا، واستدعت بعض الشخصيات للاستماع لهم، قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان اتحاد كرة القدم قد صادق على قرار لجنة الانضباط بتخسير الصداقة إدارياً وتغريمه مبلغ 300 دينار أردني، بعدما قرر الحكم إنهاء المباراة بسبب تشابه قمصان الفريقين وعدم قيام الصداقة بتغيير ملابسه في الوقت المُحدد قانونياً.

وقدم الصداقة للجنة الاستئناف عدة دلائل، تثبت منح الفرق الأخرى تسهيلات، ونفس الحادثة التي حدثت في مباراته أمام الشجاعية، ولم يقم الحكم بإلغاء المباراة، متمنيا أن تنصفه لجنة الاستئناف وتعيد اللقاء.

وبين الصداقة أن لائحة الاتحاد لم تنص على أي أمر متعلق بتحديد ألوان القمصان الأساسية والبديلة للفرق المشاركة.

ولجأ النادي إلى لجنة الاستئناف، للحفاظ على حق فرقه الرياضية، بعدما شعر بالظلم من القرار، حسب البيان الذي أصدره في وقت سابق، مؤكداً على التزامه بكافة اللوائح والقوانين التي تنص عليها مسابقات اتحاد كرة القدم.

ويعتبر قرار لجنة الانضباط نافذا، إلا في حال قرر الطرف الخاسر للقضية التوجه للمحكمة الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين