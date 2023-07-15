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وفاة عامل من غزة أثناء عمله بالداخل المحتل

15 يوليو 2023 . الساعة 02:01 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الجمعة، عن وفاة العامل عصام عابد من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلال عمله بالداخل المحتل.

ووفق الاتحاد، فإن "العامل عابد انضم لقائمة شهداء لقمة العيش، الذين ارتفعت أعداد حالات الوفاة في صفوفهم خلال عملهم في الداخل المحتل إلى 11 عاملاً، كان آخرهم استشهاد العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين عليه أثناء عمله في 27 إبريل/ نيسان الماضي".

وطالب الاتحاد منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل وفتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.

كم طالب وزارة العمل الفلسطينية بالعمل على إحالة ملف الانتهاكات المتواصلة بحق العمال للمحاكم العمالية الدولية، حيث تسجل سنويا نحو 46 حالة وفاة بمواقع العمل بالداخل المحتل معظمهم من الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم الاحتلال #الداخل المحتل #الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين #شهداء لقمة العيش

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