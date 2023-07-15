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قرار سويدي يثير غضب الاحتلال

15 يوليو 2023 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
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قالت وسائل اعلام عبرية، الجمعة، إن الشرطة السويدية وافقت على حرق نسخة من الكتاب اليهودي المقدس "التوراة" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، مشيرة إلى أنه من المتوقع حرقه غدًا، وفق تقارير من السويد.

وتعقيبًا على هذا الأمر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" : "أدين بشدة قرار السلطات في السويد بالسماح بحرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية".

وأضاف، "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد - يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".


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ومن جانبه، قال سفير الاحتلال في السويد: "أدين بشدة حرق الكتب المقدسة لأي دين باعتباره عملا من أعمال الكراهية وعدم احترام ولا علاقة له بحرية التعبير".

من جانبه قال "موشيه غافني"، زعيم حزب يهدوت هتوراة:" إن موافقة الشرطة السويدية على إحراق التوراة غدًا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، أمر مخجل ويجب ألا نسمح به".

وتابع غافني، "لقد تحدثت قبل قليل مع وزير الخارجية كوهين وطلبت منه التواصل مع نظيره السويدي والتصرف لمنع ذلك".

المصدر / وكالات
#السويد #نتنياهو #ستوكهولم #حرق التوراة

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