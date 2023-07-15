الدحيل يضم الإيطالي بامبا والعربي يتعاقد مع الهولندي التعبوني

أعلن نادي الدحيل القطري الجمعة ضم اللاعب الإيطالي الشاب إبراهيما بامبا قادماً من نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي، وذلك للانضمام لصفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي أن التوقيع مع لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاماً "جاء في إطار تجهيز الفريق وتدعيمه بالعناصر المطلوبة التي ستساهم في إثراء المسيرة في الموسم القادم محليا وقاريا".

ولعب بامبا 35 مباراة بقميص فريق غيمارايش، قبل أن ينضم للنادي القطري .

وكان بطل الدوري القطري قد جدد عقد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو موسماً ثانياً، ضمن مساعي الاستقرار للفريق الساعي للمحافظة على لقبه المحلي والمنافسة آسيوياً.

ورحل عن صفوفه كل من المدافع الدولي بسام الراوي، المعار إلى الريان، علي مال الله إلى نادي قطر، ورابح يحيى إلى الوكرة.

وكان الدحيل قد بدأ مطلع الشهر الجاري تحضيراته للموسم الجديد بمعسكر داخلي في الدوحة يستمر حتى 23 تموز/يوليو، موعد خوض معسكره الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى 11 آب/أغسطس المقبل، قبل العودة إلى الدوحة ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الذي ينطلق يوم 17 من الشهر عينه.

ومن ناحية أخرى، أعلن النادي العربي القطري تعاقده مع اللاعب الهولندي من أصول مغربية محمد التعبوني (21 عاماً)، قادماً من نادي فينورد روتردام.

وذكر النادي المتوج بلقب كأس الأمير في بيان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجناح الأيسر والوسط المهاجم قد التحق بصفوف الفريق الذي يستعد حاليا للموسم الجديد.

وسبق للتعبوني ان لعب في صفوف نادي الكمار الهولندي قبل انتقاله لفينورد أواخر الموسم الماضي.

وكان نادي العربي قد جدّد عقد مدربه يونس علي، الى جانب تمديد التعاقد مع التونسي يوسف المساكني المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري الموسم الماضي.