أرسنال يعزز صفوفه بالهولندي تيمبر

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي الجمعة، تعاقده مع لاعب أياكس أمستردام الدولي الهولندي يورين تيمبر بـ"عقد طويل الأمد"، من دون تحديد مدته.

وأكد أياكس من جهته في بيان، أن أرسنال دفع 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كمكافآت، لضمّ المدافع البالغ من العمر 22 عاماً.

وقال تيمبر الذي يمكنه اللعب أيضاً كظهير أيمن عدا عن قلب الدفاع "أحب الطريقة التي يلعب بها أرسنال، إنها تشبه أسلوب أياكس إلى حد ما".

بدوره، رحّب الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال باللاعب الهولندي قائلاً "نحن سعداء للغاية بوصول يورين. إنه مدافع شاب متعدد المراكز، يتناسب مع نظامنا ويضفي الجودة على فريقنا".

وفاز تيمبر بلقبين في الدوري الهولندي مع أياكس (2021، 2022)، وكان أساسياً في أربع من خمس مباريات للمنتخب الهولندي الذي أقصي من مونديال قطر 2022 في ربع النهائي أمام الأرجنتين.

وسبق لأرسنال أن أعلن تعاقده مع الألماني كاي هافرتس من تشلسي مقابل 75 مليون يورو، ومن المرتقب أن ينهي في الأيام المقبلة صفقة ضم ديكلان رايس من وست هام.

المصدر / فلسطين اونلاين