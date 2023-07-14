فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أرسنال يعزز صفوفه بالهولندي تيمبر

فوزان لهلال القدس وبلاطة في افتتاح كأس أبو عمار

28 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة

التفكير الزائد.. مرض العصر

نجم المنتخب الوطني يشارك في دوري أبطال آسيا

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ووكر لاعب مانشستر سيتي

الباحث علقم يدعو للتصدي لجرائم الاحتلال والتغول الاستيطاني بالضفة

الهيئة المستقلة: اعتقال "عواودة" مخالف للقانون ونطالب السلطة بالإفراج الفوري عنه

"بكيرات": الاحتلال يلاحق رموز القدس لردعها عن التصدّي لجرائمه

تفاصيل العرض الخرافي من ريال مدريد لكيليان مبابي

أرسنال يعزز صفوفه بالهولندي تيمبر

14 يوليو 2023 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
...
أرسنال يعزز صفوفه بالهولندي تيمبر

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي الجمعة، تعاقده مع لاعب أياكس أمستردام الدولي الهولندي يورين تيمبر بـ"عقد طويل الأمد"، من دون تحديد مدته.

وأكد أياكس من جهته في بيان، أن أرسنال دفع 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كمكافآت، لضمّ المدافع البالغ من العمر 22 عاماً.

وقال تيمبر الذي يمكنه اللعب أيضاً كظهير أيمن عدا عن قلب الدفاع "أحب الطريقة التي يلعب بها أرسنال، إنها تشبه أسلوب أياكس إلى حد ما".

بدوره، رحّب الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال باللاعب الهولندي قائلاً "نحن سعداء للغاية بوصول يورين. إنه مدافع شاب متعدد المراكز، يتناسب مع نظامنا ويضفي الجودة على فريقنا".

وفاز تيمبر بلقبين في الدوري الهولندي مع أياكس (2021، 2022)، وكان أساسياً في أربع من خمس مباريات للمنتخب الهولندي الذي أقصي من مونديال قطر 2022 في ربع النهائي أمام الأرجنتين.

وسبق لأرسنال أن أعلن تعاقده مع الألماني كاي هافرتس من تشلسي مقابل 75 مليون يورو، ومن المرتقب أن ينهي في الأيام المقبلة صفقة ضم ديكلان رايس من وست هام.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإنجليزي #أرسنال #الهولندي تيمبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023